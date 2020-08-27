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14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

Президент России Владимир Путин сообщил, что задержанных перед выборами в Белоруссии россиян использовали «в темную», чтобы представить как ударную силу для раскачивания ситуации. По его словам, это была операция украинских и американских спецслужб.

Источник: AP 2020

«Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — сказал Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву. Он заявил, что «людей в темную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели». По словам Владимира Путина, они должны были выехать в третьи страны.

«На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — сказал он. Президент сообщил, что российские пограничники их не выпускали, но «по поддельным документам их фактически ввезли».

В июле в Белоруссии задержали 33 россиян. В Минске утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. Украина просила выдать ей 28 задержанных россиян, которых Киев подозревает в терроризме во время боев в Донбассе. 14 августа задержанных передали России.

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