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17:24 (мск), источник: Известия

«Это операция украинских спецслужб совместно с американскими»

Основные цитаты из интервью Путина по актуальным вопросам.

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Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту и телеведущему Сергею Брилёву. Запись беседы транслировалась 27 августа на телеканале «Россия 24». Глава государства прокомментировал опасения россиян по поводу второй волны коронавируса, рассказал о вакцине и поделился мнением о событиях в Белоруссии. Главные цитаты из беседы — в материале «Известий».

Про вторую волну

«Речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. Специалисты предлагают употреблять эту терминологию. Понятно, почему в Европе цифры пошли вверх, это очевидные вещи. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, в барах, ресторанах. Кроме того, индивидуализм, нежелание считаться с интересами большинства приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания.

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Надеюсь, этого все-таки не произойдет ни в Европе, ни в других частях света. У нас достаточно много заболевших, но один из самых низких в мире показателей смертности. И это не что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременность принимаемых решений по купированию угроз.

Я еще раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков. Это в традиции всех народов, в том числе российского, — мобилизовываться, когда приходит какая-то общая угроза. Так и получилось на этот раз.

Во главу угла мы поставили главное — жизнь и здоровье людей. Эта общая мобилизация и точечные решения привели к тому, что нам удалось пройти, я надеюсь, пик заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы..»

Но хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Попросить по возможности соблюдать ограничительные меры. Это необходимо сегодня. Чем дисциплинированней мы будем, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни.
Владимир Путин
президент России

О борьбе с коронавирусом

«Мы проводим много исследований, в том числе на массовый иммунитет, популяционный иммунитет. Уже ясно, что в восьми регионах России популяционный иммунитет превысил 25%. В целом если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания, то в какой-то момент ситуация полностью стабилизируется.

Мы создали необходимый задел специализированных коек, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, зарегистрировали вакцину. Весь этот арсенал у нас в руках, регулярно проводятся исследования. Наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без серьезных последствий».

О вакцине

«Мы сделали всё необходимое, чтобы провести регистрацию. С условием, как у нас говорят. Это условие — дальнейшее исследование препарата в ходе массового применения. Мы сделали это в строгом соответствии с российским законом, а российские законы соответствуют мировой практике, нормативному регулированию, которое принимается и в других странах.

Мы прошли доклинические и клинические испытания — на животных, на добровольцах. Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери, и она безвредна. Слава Богу, дочка моя чувствует себя хорошо.

Сюжет
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У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Если этот препарат был предложен и зарегистрирован Институтом имени Гамалеи, то второй препарат будет готов в сентябре, и над ним работает известный институт “Вектор” в Новосибирске. Я уверен, что и специалисты “Вектора” сделают замечательный препарат, который очень поможет людям».

О дочери-добровольце

«Она взрослый человек, просто сказала, что приняла такое решение. Стала добровольцем, и с учетом профессии ей это нужно. Она общается с большим количеством людей, и чтобы нормально работать, ей нужно чувствовать себя защищенной. У нее была температура 38,4 в первый день, на второй день 37 с небольшим и всё. После второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но всё нормально».

О падении экономики

«Вся мировая экономика столкнулась с серьезными последствиями эпидемии. Если вспомнить 2008−2009 годы, то падение мирового ВВП составило 0,1%. В этот раз, по данным экспертов МВФ, мирового банка, других организаций, будет где-то около 5%. Разница колоссальная, и многие сравнивают это с Великой депрессией 1930-х годов или даже с послевоенными годами.

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У нас прогнозируется падение 8,5%, но наши специалисты считают, что будет меньше — в районе 5−6%. В США в первом полугодии — 9,5%, в Еврозоне — 15%. Некоторые эксперты говорят, что дело в разнице структур наших экономик. Да, отчасти это так, но большей частью это всё же результат принимаемых правительством решений.

Я знаю, что некоторые предприятия не попали в перечень тех, кто получает поддержку от государства, но реально пострадали. И, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие решения.

У нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас 3,4% инфляция на сегодня, несмотря на предсказания больших колебаний. И, по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4−3,41%.

Несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Не панацея от всех бед, но создает определенную уверенность, что при необходимости мы сможем финансировать в том числе и социальные мандаты».

Мы считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но, в общем-то, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено.
Владимир Путин
ппрезидент России

О событиях в Белоруссии

«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны — и европейские, и США. Мы действительно достаточно объективно, всесторонне, с обеих сторон освещаем события в Белоруссии. И считаем, что это прежде всего дело самого белорусского народа. Но нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. Это близкая, может быть, даже самая близкая нам страна.

Мы исходим из того, что всем участникам процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать.
Владимир Путин
президент России

Но президент Белоруссии ведь и сказал, что готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых парламентских и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить.

Конституционный суд Белоруссии вынес решение, что создание каких-то надконституционных, не предусмотренных основным законом страны органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо, и с этим трудно не согласиться».

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О задержании 33 россиян в Белоруссии

«Сейчас очевидно, что это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании.

Наши пограничники их не выпускали, кстати, они же не могли въехать, но по поддельным документам их фактически ввезли. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно».

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О помощи Лукашенко

«Действительно, в союзном договоре и в договоре о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят, что все государства — члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, и внешних границ, и в защите стабильности.

В этой связи у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства.

Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее.

В разговоре с Александром Григорьевичем мы пришли к выводу, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, не будет. Поэтому этот резерв мы не используем».

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