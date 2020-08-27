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17:05 (мск), источник: РБК

Грузия пообещала встретить объявившего о возвращении Саакашвили тюрьмой

Так глава Минюста республики ответил на видеообращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором тот заявил: «Я возвращаюсь!».

Источник: Reuters

Грузинские власти приветствуют намерение бывшего президента Михаила Саакашвили вернуться в республику. Об этом заявил министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, сообщает «Грузия онлайн».

По словам министра, на границе Саакашвили будет немедленно задержан.

«Мы, конечно, приветствуем, если он [Саакашвили] найдет силы и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма», — сказал Цулукиани.

«Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом перепроверить, когда будет находится в грузинской тюрьме», — пояснил министр.

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