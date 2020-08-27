17:05 (мск), источник: РБК
Грузия пообещала встретить объявившего о возвращении Саакашвили тюрьмой
Так глава Минюста республики ответил на видеообращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором тот заявил: «Я возвращаюсь!».
Грузинские власти приветствуют намерение бывшего президента Михаила Саакашвили вернуться в республику. Об этом заявил министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, сообщает «Грузия онлайн».
По словам министра, на границе Саакашвили будет немедленно задержан.
«Мы, конечно, приветствуем, если он [Саакашвили] найдет силы и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма», — сказал Цулукиани.
«Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом перепроверить, когда будет находится в грузинской тюрьме», — пояснил министр.