17:42 (мск), источник: ТАСС
В Польше назвали безосновательными обвинения властей Белоруссии в адрес Варшавы
Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач считает заявления Лукашенко попыткой запугать белорусское общество «воображаемым внешним врагом».
ВАРШАВА, 27 августа. /ТАСС/. Польша удивлена и разочарована обвинениями высших чиновников в Белоруссии в адрес Варшавы. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач на брифинге по итогам встречи с послом Белоруссии в Польше Владимиром Чушевым.
По словам Пшидача, посла «пригласили в срочном порядке в МИД в связи с рядом неправдивых обвинений, звучащих из уст высших представителей белорусских властей в отношении Польши».
«Нет согласия в Польше на обвинения такого типа. Мы разочарованы и с удивлением смотрим на заявления президента Лукашенко и его окружения», — сказал он, подчеркнув, что «они безосновательны».
«В Польше не ведется никакой дискуссии о перемещении границ, нет никаких передвижений войск», — заверил Пшидач. «Это, на наш взгляд, попытка запугать белорусское общество
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые воинские части. При этом он сказал, что «если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше, и они (предположительно, Варшава — прим. ТАСС) об этом уже в открытую говорят, спят и видят».