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18:43 (мск), источник: Ведомости

США объявили о восстановлении санкций против Ирана с 20 сентября

США восстановят санкции против Ирана 20 сентября, написал госсекретарь Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Источник: Reuters

«На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет Безопасности оказался не в состоянии продолжить свою миссию по поддержанию мира и безопасности», — заявил Помпео, уточнив, что ограничительные меры будут введены 20 сентября в полночь GMT (3:00 мск).

В июле 2015 года был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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