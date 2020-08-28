МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

«У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации», — сказал Кулеба в эфире телеканала 1+1 (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что контакты с Белоруссией будут возобновлены только тогда, когда они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
Глава МИД Украины уточнил, что сейчас Киев не видит необходимости переносить площадку для переговоров по Донбассу из Минска.
«Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане», — сказал он.
Несколько дней назад президент Украины заявил о необходимости новых выборов в Белоруссии. В ответ МИД Белоруссии сообщил, что Минск не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период. Сегодня, 27 августа, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил белорусам, которых преследуют в своей стране, получить защиту на Украине.