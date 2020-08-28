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00:35 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Киев приостанавливает на неопределенное время все контакты с Минском, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, контактов между президентами стран сейчас нет и в ближайшее время не планируется. Последний раз Владимир Зеленский и Александр Лукашенко общались перед выборами в Белоруссии.

Источник: AFP 2020

«У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации», — сказал Кулеба в эфире телеканала 1+1 (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что контакты с Белоруссией будут возобновлены только тогда, когда они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
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Глава МИД Украины уточнил, что сейчас Киев не видит необходимости переносить площадку для переговоров по Донбассу из Минска.

«Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане», — сказал он.

Несколько дней назад президент Украины заявил о необходимости новых выборов в Белоруссии. В ответ МИД Белоруссии сообщил, что Минск не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период. Сегодня, 27 августа, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил белорусам, которых преследуют в своей стране, получить защиту на Украине.

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