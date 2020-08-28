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06:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп утвержден кандидатом в президенты от республиканцев

Действующий президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок. Сегодня, 28 августа, Республиканская партия утвердила его кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

Источник: AP 2020

«Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года. Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», — сказал на съезде республиканцев глава Белого дома.

Днем ранее, 27 августа, вице-президент Майк Пенс формально согласился снова занять должность в случае победы Дональда Трампа на выборах.

Неделей ранее Демократическая партия утвердила своего кандидата на предстоящих выборах. Им стал Джо Байден. В качестве кандидатуры на пост вице-президента от демократов выдвинута сенатор от Калифорнии Камалу Харрис. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

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