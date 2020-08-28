07:45 (мск), источник: Daily Storm
В России объяснили появление подлодки ВМФ РФ у берегов Аляски
Военные США отслеживают перемещение судна.
Всплывшая у берегов Аляски российская субмарина — участник учений ВМФ РФ, нештатной ситуации нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте. Ранее американские военные заявили, что обнаружили подлодку и готовы прийти ей на помощь в случае бедствия. Границы США не были нарушены, но наблюдение за судном будет продолжаться, добавили в Пентагоне.
«Это российская подлодка “Омск”, которая участвует в учениях», — приводит агентство слова собеседника в Тихоокеанском флоте.
В Пентагоне отметили, что продолжают наблюдать за подлодкой, всплывшей утром 28 августа.
«Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей», — уточнили в Северном командовании ВС США.
Агентство Associated Press ранее сообщало о жалобах рыбаков Аляски на присутствие в Беринговом море российских боевых судов. В ВС США позднее ответили, что осведомлены о присутствии кораблей, которые участвуют в учениях ВМС РФ — Пентагон был заблаговременно извещен о подготовке тренировочных маневров.
25 августа между военными РФ и США произошло столкновение в Сирии. Российский БТР, по заявлениям американской стороны, взял на таран одну из машин коалиции сил во главе с США,
Егор Латышев