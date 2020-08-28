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07:45 (мск), источник: Daily Storm

В России объяснили появление подлодки ВМФ РФ у берегов Аляски

Военные США отслеживают перемещение судна.

Источник: РИА "Новости"

Всплывшая у берегов Аляски российская субмарина — участник учений ВМФ РФ, нештатной ситуации нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте. Ранее американские военные заявили, что обнаружили подлодку и готовы прийти ей на помощь в случае бедствия. Границы США не были нарушены, но наблюдение за судном будет продолжаться, добавили в Пентагоне.

«Это российская подлодка “Омск”, которая участвует в учениях», — приводит агентство слова собеседника в Тихоокеанском флоте.

По его словам, нештатной ситуации на борту нет, учения проходят должным образом.

В Пентагоне отметили, что продолжают наблюдать за подлодкой, всплывшей утром 28 августа.

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«Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей», — уточнили в Северном командовании ВС США.

Агентство Associated Press ранее сообщало о жалобах рыбаков Аляски на присутствие в Беринговом море российских боевых судов. В ВС США позднее ответили, что осведомлены о присутствии кораблей, которые участвуют в учениях ВМС РФ — Пентагон был заблаговременно извещен о подготовке тренировочных маневров.

25 августа между военными РФ и США произошло столкновение в Сирии. Российский БТР, по заявлениям американской стороны, взял на таран одну из машин коалиции сил во главе с США, из-за чего получили ранения четыре военнослужащих. В Минобороны РФ 27 августа ответили, что коалицию предупреждали о маршруте российского патруля, но американские военные почему-то попытались заблокировать его движение, из-за чего и произошла авария.

Егор Латышев

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