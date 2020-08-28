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11:23 (мск), источник: РБК

Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку

Синдзо Абэ второй раз за свою карьеру уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Несмотря на это, он поставил рекорд по сроку пребывания в кресле главы правительства.

Источник: AP 2020

65-летний Синдзо Абэ, возглавляющий правительство страны с 2012 года покидает свой пост. Это решение он объяснил своим самочувствием, сообщает NHK.

Абэ с начала 2000-х входит в руководство Либерально-демократической партии Японии. С сентября 2006 года по сентябрь 2007 года он возглавлял правительство после успеха своей партии на выборах, став самым молодым премьером в истории Японии в 52 года. Однако на фоне быстрого падения популярности его кабинета министров, через год после назначения Абэ покинул пост. Тогда он также объяснил отставку состоянием здоровья.

В 2012 году Абэ возглавили Либерально-демократическую партию и вновь добился победы на выборах. Восемь лет, которые он провел на посту премьер-министра — это рекордный срок пребывания в этой должности для Японии.

Как пишет Mainichi, состояние Абэ ухудшилось из-за его хронического заболевания — язвенного колита. С обострением этой болезни и была связана его первая отставка в 2007 году, утверждает издание. Через пять лет, после повторного прихода в должность премьера, Абэ заявил, что ему удалось победить болезнь. Однако к лету 2020 года его состояние вновь начало ухудшаться. 65-летний премьер в августе несколько раз обращался к врачам. Его помощники назвали это «регулярными медицинскими осмотрами». Однако, отмечает Mainichi, последние 50 дней Абэ воздерживался от публичных пресс-конференций, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Отставка Абэ происходит не только на фоне проблем со здоровьем, но и сильного падения рейтинга его кабинета. 23 августа опрос Kyodo показал, что уровень одобрения его кабинета упал до 36%. Это самый низкий показатель с момента начала второго срока Абэ. 58,4% респондентов заявили, что недовольны действиями правительства в связи с пандемией, а 70,8% считают, что Абэ должен как можно скорее созвать внеочередную сессию парламента, как того требуют оппозиционные партии, чтобы обсудить меры по сдерживанию эпидемии.

Георгий Тадтаев

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