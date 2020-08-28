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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

«Я ухожу, не закончив дела, и это разрывает мне сердце»

Ветеран японской политики Синдзо Абэ покинул пост премьер-министра.

Источник: Reuters

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил об уходе в отставку. Как ранее сообщал телеканал NHK, у политика обнаружены серьезные проблемы со здоровьем и в августе он несколько раз проходил обследования. Теперь правящей Либерально-демократической партии предстоит выбрать своего нового лидера. Однако в любом случае, как утверждают соратники Абэ, на российско-японские отношения его отставка не повлияет.

Синдзо Абэ на внеочередном заседании кабинета министров рассказал членам правительства о своем намерении уйти в отставку. Чуть позднее на пресс-конференции Абэ подтвердил, что принял такое решение. Он отметил, что не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

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По словам Синдзо Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, «ему удавалось справляться с болезнью», однако «в июне было обнаружено, что болезнь вернулась», что подтвердилось в августе в ходе проведенных обследований. «При принятии политических решений во время болезни и лечения можно допустить ошибки», — пояснил он свой шаг и попросил прощения у сограждан за то, что ему приходится досрочно уйти в отставку.

Синдзо Абэ в 2006 году стал самым молодым премьер-министром Японии за всю историю страны. Этот пост он занял в возрасте 52 лет. В 2007 году Абэ объявил о своей отставке, сославшись на проблемы со здоровьем. В декабре 2012 года политик снова возглавил правительство. А на этой неделе он вышел на первое место за всю историю Японии по непрерывной деятельности на посту главы правительства.

Ранее источник агентства «Киодо» сообщил: у премьер-министра обострился язвенный колит. Состояние здоровья Абэ оказалось в центре внимания после того, как стало известно, что политик 17 и 24 августа проходил обследование в больнице в Токио. В первый раз, по его собственным словам, посещение продлилось семь с половиной часов. Сам премьер-министр говорил, что это необходимо, чтобы убедиться в хорошем состоянии здоровья. Японские СМИ также сообщали, что премьеру в июле стало плохо в рабочем кабинете. По данным японского издания Flash, у него была рвота с кровью.

Отставка произошла на фоне ужесточения критики действующего правительства со стороны оппозиции.

Причиной, в частности, стал скандал с прокурором Токио Хирому Курокавой и его друзьями — журналистами ведущих японских изданий Sankei и Asahi. Как выяснилось, в мае токийский прокурор и его друзья собирались на квартире журналиста Sankei играть на деньги в запрещенную в Японии азартную игру маджонг, нарушив таким образом закон и этические нормы.

Хирому Курокава, который претендовал на то, чтобы занять пост генпрокурора страны, был вынужден уйти в отставку. Чтобы смягчить скандал, прошение об отставке подала также министр юстиции Масако Мори. На этом фоне оппозиция потребовала и отставки самого Абэ, чей рейтинг, согласно опросу газеты Mainichi, после скандала опустился на треть — с 40% до 27%.

Подводя итоги своему нахождению на посту премьер-министра, Синдзо Абэ особо отметил: он сожалеет, что уходит, так и не подписав мирный договор с Россией.

«Мне очень жаль, что мы не решили проблему похищенных (Северной Кореей.— “Ъ”) граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. Я ухожу, не закончив эти дела, и это разрывает мне сердце», — отметил он.

Между тем, как заявил в пятницу агентству «РИА Новости» сенатор Мунэо Судзуки, на российско-японские отношения отставка Абэ не повлияет. «Прочные отношения, сложившиеся между премьер-министром Абэ и президентом России Владимиром Путиным будут унаследованы и следующим премьером», — заверил он.

А в России уже выразили надежду на то, что при новом премьер-министре Япония сможет продвинуться в подписании мирового договора.

«Россия десятилетиями предлагала Японии руку дружбы, предлагала подписать мирный договор, однако все японские премьеры условием его подписания ставили возвращение южных Курил, что невозможно. Надеемся, что, кто бы ни возглавил сейчас правительство Японии, новый премьер будет относиться к России как к полноправному партнеру, с которым нужно достичь соглашения, а не к территории, у которой можно отхватить кусок», — заявил «РИА Новости» первый зампред комитета по международным делам Совета федерации Владимир Джабаров.

Марина Коваленко, Павел Тарасенко

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