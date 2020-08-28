13:00 (мск), источник: Коммерсантъ
«Я ухожу, не закончив дела, и это разрывает мне сердце»
Ветеран японской политики Синдзо Абэ покинул пост
Синдзо Абэ на внеочередном заседании кабинета министров рассказал членам правительства о своем намерении уйти в отставку. Чуть позднее на
По словам Синдзо Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, «ему удавалось справляться с болезнью», однако «в июне было обнаружено, что болезнь вернулась», что подтвердилось в августе в ходе проведенных обследований. «При принятии политических решений во время болезни и лечения можно допустить ошибки», — пояснил он свой шаг и попросил прощения у сограждан за то, что ему приходится досрочно уйти в отставку.
Синдзо Абэ в 2006 году стал самым молодым
Ранее источник агентства «Киодо» сообщил: у
Причиной, в частности, стал скандал с прокурором Токио Хирому Курокавой и его друзьями — журналистами ведущих японских изданий Sankei и Asahi. Как выяснилось, в мае токийский прокурор и его друзья собирались на квартире журналиста Sankei играть на деньги в запрещенную в Японии азартную игру маджонг, нарушив таким образом закон и этические нормы.
Хирому Курокава, который претендовал на то, чтобы занять пост генпрокурора страны, был вынужден уйти в отставку. Чтобы смягчить скандал, прошение об отставке подала также министр юстиции Масако Мори. На этом фоне оппозиция потребовала и отставки самого Абэ, чей рейтинг, согласно опросу газеты Mainichi, после скандала опустился на треть — с 40% до 27%.
«Мне очень жаль, что мы не решили проблему похищенных (Северной Кореей.— “Ъ”) граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. Я ухожу, не закончив эти дела, и это разрывает мне сердце», — отметил он.
Между тем, как заявил в пятницу агентству «РИА Новости» сенатор Мунэо Судзуки, на
А в России уже выразили надежду на то, что при новом
«Россия десятилетиями предлагала Японии руку дружбы, предлагала подписать мирный договор, однако все японские премьеры условием его подписания ставили возвращение южных Курил, что невозможно. Надеемся, что, кто бы ни возглавил сейчас правительство Японии, новый премьер будет относиться к России как к полноправному партнеру, с которым нужно достичь соглашения, а не к территории, у которой можно отхватить кусок», — заявил «РИА Новости» первый зампред комитета по международным делам Совета федерации Владимир Джабаров.
Марина Коваленко, Павел Тарасенко