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13:56 (мск), источник: Ведомости

Песков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии

Резерв из сотрудников правоохранительных органов создан в России в рамках исполнения обязательств по Договору о коллективной безопасности и Договору о создании Союзного государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Он (резерв. — Прим. ред.) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике. Собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах, — это Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве», — сказал Песков.

Он не ответил на вопрос о том, состоит ли этот резерв из бойцов Росгвардии или военнослужащих ВС России, а также чем они вооружены.

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«Я не могу вам сказать. Я ничего не могу сказать про вооружение; [численность] достаточная, разумное количество», — сказал он.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин считает оправданным использование резерва только в случае действий экстремистов и такая ситуация маловероятна. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не видят в этом резерве причин для ухудшения отношений с белорусским народом.

«Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела», — заключил он.

Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24». Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.

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