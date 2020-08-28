Песков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии

«Он (резерв. — Прим. ред.) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике. Собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах, — это Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве», — сказал Песков.
Он не ответил на вопрос о том, состоит ли этот резерв из бойцов Росгвардии или военнослужащих ВС России, а также чем они вооружены.
«Я не могу вам сказать. Я ничего не могу сказать про вооружение; [численность] достаточная, разумное количество», — сказал он.
Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин считает оправданным использование резерва только в случае действий экстремистов и такая ситуация маловероятна. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не видят в этом резерве причин для ухудшения отношений с белорусским народом.
«Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела», — заключил он.
Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24». Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.