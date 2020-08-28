Лукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Белоруссии

«Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — сказал Лукашенко во время поездки на предприятие ООО «Савушкин-Орша» (его слова приводятся на сайте главы государства).
В Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста несогласных с его итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), а демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1%, по версии ЦИКа).
Также во время поездки президент заявил, что в работе предприятий в Белоруссии должны быть равные условия, но будет делаться поправка на преданность государству. «Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас», — сказал Лукашенко. Также он отметил, что в Орше «в подавляющем большинстве частники начали шататься» и многие из них «подло себя ведут».
Напомним, по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые готовы отправиться в республику, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин.