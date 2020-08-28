Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
2285-летняя история московского троллейбуса
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
14:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что «вакханалия» в стране заканчивается, и теперь нужно заниматься экономикой. Он заявил, что в Белоруссии не будут «ломать людей» за выражение мнения.

Источник: РИА "Новости"

«Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — сказал Лукашенко во время поездки на предприятие ООО «Савушкин-Орша» (его слова приводятся на сайте главы государства).

В Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста несогласных с его итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), а демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1%, по версии ЦИКа).

Также во время поездки президент заявил, что в работе предприятий в Белоруссии должны быть равные условия, но будет делаться поправка на преданность государству. «Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас», — сказал Лукашенко. Также он отметил, что в Орше «в подавляющем большинстве частники начали шататься» и многие из них «подло себя ведут».

Читайте также

Напомним, по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые готовы отправиться в республику, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Путин произвел громкую отставку
Суд опасается побега экс-полковника Захарченко: подробности
Абэ сожалеет, что не успел подписать мирный договор с Россией
Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции
Песков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости COVID-19 на курортах
Охотник за ДНК. Зачем из России вывозят образцы волос девушек
В Нидерландах в третий раз украли одну и ту же картину
Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ
Gnezdo.ru
То, что увидите, уже потрясло весь мир
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
10 лет назад россияне получили Нобелевку. Их открытие стало революцией в физике Разработка, покорившая мир
Горячие темы на Авто
Что то будет.... 267
Теперь как в Швейцарии 177
Итоги августа. 169
Троллейбус жалко! 149
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Новости партнеров
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Так было – так не будет. Совбез РФ призвал лишить США монополии на интернет
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Популярные темы на «Детях»
Если попутчики ставят условия... 554
Ребёнок ест в детском саду только хлеб. 151
Выбираем женское имя 127
Обязательно ли вписывать ребёнка в паспорт отцу? 116
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Россиянин перешел границы дозволенного со своей знакомой
Омские врачи рассказали, как спасали Навального и что за это получили
Акула бросилась на мальчика в лодке и стащила его в воду
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь