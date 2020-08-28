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15:51 (мск), источник: РИА Новости

МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Москва считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

«Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19», — отметила дипломат.

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По ее словам, не ясно, как Вашингтон планирует объяснить своим гражданам попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей более 180 тысяч американцев.

«Не уверены, что это правильный шаг к сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией, важность которого, думаем, не оспаривается даже в Вашингтоне. Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических», — сказала Захарова, подчеркнув, что у России есть вопросы к медико-биологической деятельности США как на их территории, так и в других странах.

Представитель ведомства напомнила, что Соединенные Штаты остаются единственным участником Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), который по-прежнему им обладает и патентует различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия.

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Санкции против российских НИИ 

На этой неделе США внесли в санкционный список пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них — 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с Центром имени академика Гамалеи создавал и испытывал вакцину «Спутник-V».

Таким образом, американские власти ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно действующим регламентам лицам и организациям, которые могут угрожать национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

Сенатор Олег Морозов в комментарии РИА Новости объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке препарата от COVID-19. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российской вакцины, но она будет востребована в любом случае.

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