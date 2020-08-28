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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции

МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил принятие в 1994 году своей первой присяги в качестве президента под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция, тем, что был законопослушным и не мог иначе тогда поступить.

Источник: РИА Новости

«Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным советом. Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов», — сказал Лукашенко во время поездки в Оршу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко подчеркнул, что здесь нет «никакой конспирологии».

«Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал», — заявил глава государства.

Президент добавил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме в 1995 году проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует ее.

«Народ высказался за эту символику. А этот флаг (бело-красно-белый — ред.), вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги», — сказал он.

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