Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции

«Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным советом. Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов», — сказал Лукашенко во время поездки в Оршу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что здесь нет «никакой конспирологии».
«Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал», — заявил глава государства.
Президент добавил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме в 1995 году проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует ее.
«Народ высказался за эту символику. А этот флаг (бело-красно-белый — ред.), вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги», — сказал он.