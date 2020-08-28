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16:51 (мск), источник: РБК

Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада

По словам белорусского президента, в случае угрозы Союзному государству извне ему и Владимиру Путину необходимо будет задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой станет белорусская армия.

Источник: РИА "Новости"

Белоруссия договорилась с Россией о совместном использовании войск на западной границе Союзного государства в случае угрозы. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, его слова передает БелТА.

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«Но если там дернутся за пределами [Союзного государства], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним [Владимиром Путиным]. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что с российским президентом у него есть соответствующая договоренность.

«Мы справимся с этой проблемой», — заверил Лукашенко. Он также подчеркнул, что в случае угрозы Запада внешним границам Союзного государства опасность есть и для России.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что западные страны намереваются использовать нестабильную обстановку в Белоруссии в собственных интересах. В частности, по его мнению, Польша пытается захватить Гродненскую область. При этом он отмечал, что инициатива исходит от США, а «европейцы подыгрывают». «Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить», — заявлял Лукашенко 21 августа.

По его словам, «неустоявшиеся соседи» Белоруссии «спят и видят», что белорусский регион станет частью Польши.

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Он также подчеркивал, что из-за внешней угрозы был вынужден перебросить часть военных на западное направление. С 28 августа там начались военные учения, в которых участвуют в том числе танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения.

В Польше заявляли, что планов по отторжению части территории Белоруссии у них нет. «Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — говорил глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский.

27 августа президент Владимир Путин сообщил, что сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи в стабилизации обстановки в Белоруссии. При этом президент подчеркнул, что он будет задействован, только если ситуация выйдет из-под контроля. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — отмечал президент. По его словам, а также по мнению Лукашенко, пока необходимости в задействовании резерва нет.

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