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16:28 (мск), источник: Газета.Ру

Шушкевич объяснил свою идею лишить русский язык статуса в Белоруссии

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал «Газете.Ru», что всегда выступал за то, чтобы статус государственного языка в стране был только у белорусского. При этом, по его словам, изменение статуса русского языка не означало бы запрета на его использование в документах или для общения.

Источник: РИА "Новости"

«Я никогда не придерживался иной точки зрения. Русский язык может употребляться и для документов, и для общения, и для всего, но государственным должен быть белорусский язык. И обусловлено это тем, что у нас в течение многих лет происходит насильственная русификация, ну таких верноподданных лиц, как, допустим, Лукашенко. Это еще обусловлено тем, что Беларусь — европейская страна, а в Европе только в Швейцарии, в силу особого ее положения, есть в общем-то несколько языков. Везде один язык, нет другого», — сказал Шушкевич.

Экс-глава Верховного совета Белоруссии считает, что сейчас «фактически лишен статуса» именно белорусский язык.

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«Нет большинства документов на белорусском языке. И государство не проводит такую политику, чтобы возродить этот язык. У нас все время была насильственная русификация. В четыре раза концентрация военных пенсионеров была у нас больше, чем в среднем по Союзу. Потому что им здесь нравилось. И они считали это, в общем-то, русскоязычным краем. Обратили на это внимание только те, кто были, в общем-то, белорусскими патриотами. Они сказали: “Давайте восстанавливать справедливость. Мы на 50 лет раньше напечатали книгу, чем русские. Почему мы должны унижать наш родной белорусский язык?”. И это не значит, что какие-нибудь у нас есть противоречия с россиянами, с русскими. Пожалуйста, говорите здесь по-русски», — заявил политик.

Шушкевич также напомнил, что в Белорусской ССР было четыре государственных языка — русский, белорусский, польский и идиш до 1934 года, когда фактически государственным языком остался только белорусский. «Но он очень быстро был изжит стараниями, в общем-то, московских ставленников», — заключил Станислав Шушкевич.

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