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21:58 (мск), источник: РИА Новости

Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов

ЦХИНВАЛ, 28 авг — РИА Новости. Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов в республике, сообщили РИА Новости в администрации президента страны.

Источник: Правительство Республики Южная Осетия

В обращении к народу республики, которое предоставили в администрации, глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным.

«Уважаемые граждане Республики Южная Осетия. Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые их скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение. Я обдумал, и считаю, что это будет правильно», — говорится в обращении Пухаева к народу.

Глава кабмина выразил благодарность президенту республики Анатолию Бибилову за поддержку и министрам за работу.

Принимая это решение, считаю его правильным, потому что я не хочу подводить нашего президента, Анатолия Ильича. Я выражаю ему огромную благодарность за ту поддержку, которую он оказывал лично мне и в целом правительству.
Эрик Пухаев
председатель правительства Южной Осетии

Ранее сообщалось, что в пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследования смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД. Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, отставки правительства и созыва сессии парламента.

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