Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
8Извержение стратовулкана Синабунг
28 августа, источник: Daily Storm

Макрон предостерег Путина от силового вторжения в Белоруссию

Президент Франции подчеркнул, что Париж против повторения в республике событий, которые произошли на Украине в 2014 году.

Источник: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предостерег его от любого силового вторжения в Белоруссию, назвав этот сценарий «худшим» из возможных. Французский лидер отметил, что Париж против того, чтобы то, что произошло на Украине в 2014 году, повторилось в Белоруссии.

«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Белоруссию, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, может привести к интернационализации этого вопроса», — цитирует Макрона AMNA («Афинско-Македонское агентство новостей»).

Силовое вторжение любого государства было бы нежелательным. Худший вариант — это вмешательство России.
Эммануэль Макрон
президент Франции
Белоруссия после выборов президента
28 августаЛукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции
28 августаЛукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Белоруссии
28 августаПесков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии

Париж и Берлин, отметил Макрон, «не хотят повторения того, что произошло на Украине» шесть лет назад. Французский лидер также пообещал, что продолжит в разговорах с Путиным настаивать на том, что важно убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в необходимости посредничества в связи с протестами в республике.

«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Белоруссии с тем, чтобы она помогла убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ. Президенту Путину предстоит проделать большую работу, чтобы помочь нам в этом направлении», — добавил президент Франции.

Читайте также
Путин указал Макрону на недопустимость давления на Лукашенко

Кроме того, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что ожидает максимально прозрачного и тщательного расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального. 20 августа президент Франции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Париж внимательно следит за ситуацией вокруг основателя ФБК и готов предоставить тому всю необходимую помощь, включая политическое убежище.

27 августа Путин заявил, что Россия создала резерв из сотрудников правоохранительных органов, который может быть использован для урегулирования беспорядков в Белоруссии, если ситуация в соседней республике «выйдет из-под контроля». Сейчас нет необходимости использовать резерв, подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что у России и Белоруссии в рамках Союзного государства есть обязательства «оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности». Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы РФ оказала «при необходимости соответствующую помощь», рассказал Путин.

Генри Достоевский

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Свободный университет» — это беспроигрышная ставка. Собрать энергию, выстраданную преподавателями»
Голубая Нева. Как Санкт-Петербург стал ЛГБТ-столицей России
МИД возмутился санкциями против разработчиков вакцины от COVID
Внутренний туризм теряет популярность
Лукашенко договорился с Путиным на случай, если Запад «дернется»
Шушкевич объяснил идею лишить русский язык статуса в Белоруссии
Огромный водяной смерч напугал отдыхающих в Крыму (видео)
Отец Месси сообщил, в какой клуб перейдет футболист
Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов
Здоровье
Почему полезно ходить пешком? Рассказываем, сколько нужно ходить в день, чтобы чувствовать себя на все сто.
Hi-Tech
Секреты AliExpress, которые всем надо знать Только отличные цены!
Авто
Hyundai Creta или Kia Seltos – стоит ли доплачивать за Kia? Мы взяли на сравнительный тест бестселлер российского рынка и амбициозного новичка
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября Получение дополнительных компенсационных выплат проводится только в «заявительном» порядке
Леди
Как выглядят роскошные мужские торсы (фото) Сергей Лазарев, Олег Газманов и многие другие!
Новости партнеров
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Немецкая клиника Навального известна «правильным» диагнозом Ющенко
Ни один кавказец не ест грибы. Удивитесь, когда узнаете почему
Диагноз Навальному ставят в клинике, где уже «лечили» Ющенко
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь