28 августа, источник: Daily Storm
Макрон предостерег Путина от силового вторжения в Белоруссию
Президент Франции подчеркнул, что Париж против повторения в республике событий, которые произошли на Украине в 2014 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предостерег его от любого силового вторжения в Белоруссию, назвав этот сценарий «худшим» из возможных. Французский лидер отметил, что Париж против того, чтобы то, что произошло на Украине в 2014 году, повторилось в Белоруссии.
«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Белоруссию, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, может привести к интернационализации этого вопроса», — цитирует Макрона AMNA («Афинско-Македонское агентство новостей»).
Силовое вторжение любого государства было бы нежелательным. Худший вариант — это вмешательство России.
Париж и Берлин, отметил Макрон, «не хотят повторения того, что произошло на Украине» шесть лет назад. Французский лидер также пообещал, что продолжит в разговорах с Путиным настаивать на том, что важно убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в необходимости посредничества в связи с протестами в республике.
«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Белоруссии с тем, чтобы она помогла убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ. Президенту Путину предстоит проделать большую работу, чтобы помочь нам в этом направлении», — добавил президент Франции.
Кроме того, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что ожидает максимально прозрачного и тщательного расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального. 20 августа президент Франции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Париж внимательно следит за ситуацией вокруг основателя ФБК и готов предоставить тому всю необходимую помощь, включая политическое убежище.
27 августа Путин заявил, что Россия создала резерв из сотрудников правоохранительных органов, который может быть использован для урегулирования беспорядков в Белоруссии, если ситуация в соседней республике «выйдет
Президент напомнил, что у России и Белоруссии в рамках Союзного государства есть обязательства «оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности». Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы РФ оказала «при необходимости соответствующую помощь», рассказал Путин.
Генри Достоевский