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04:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1», анонс которого показали в ночь на субботу.

Ситуация в Белоруссии

После выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

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По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.

Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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