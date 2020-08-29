04:36 (мск), источник: РИА Новости
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1», анонс которого показали в ночь на субботу.
После выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.