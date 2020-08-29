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05:00 (мск), источник: РИА Новости

Трамп раскритиковал умственные способности Байдена

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился на своего оппонента-демократа Джо Байдена, утверждая, что тот плохо соображает.

Источник: AP 2020

«Думаю, что я имею честь баллотироваться против наихудшего кандидата, которого когда-либо выставляли демократы», — сказал Трамп, выступая в Нью-Гэмпшире перед сторонниками.

По его словам, Байден «заторможенный» и сильно в возрасте.

«Семьдесят восемь лет — это нормально, но в этом случае это плохие 78 лет, а не хорошие», — заявил 74-летний Трамп. Байдену исполнится 78 лет в ноябре, уже после выборов.

«Если Байден выиграет — хотя, честно говоря, я не могу поверить, что это может произойти, — тогда я проиграю человеку с низким IQ. Я этого не хочу!» — поделился Трамп.

Также Трамп пугал сторонников тем, что Байден будет выполнять волю «радикальных левых» и не будет обеспечивать закон и порядок.

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