05:00 (мск), источник: РИА Новости
Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился на своего
«Думаю, что я имею честь баллотироваться против наихудшего кандидата, которого
«Семьдесят восемь лет — это нормально, но в этом случае это плохие 78 лет, а не хорошие», — заявил 74-летний Трамп. Байдену исполнится 78 лет в ноябре, уже после выборов.
«Если Байден выиграет — хотя, честно говоря, я не могу поверить, что это может произойти, — тогда я проиграю человеку с низким IQ. Я этого не хочу!» — поделился Трамп.
Также Трамп пугал сторонников тем, что Байден будет выполнять волю «радикальных левых» и не будет обеспечивать закон и порядок.