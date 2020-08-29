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08:48 (мск), источник: Известия

Тихановская допустила посредничество РФ в преодолении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что Россия может стать посредником при внутренних переговорах в республике. Об этом она заявила в интервью Euronews.

Источник: Reuters

По ее словам, если Белоруссии понадобится международное посредничество в переговорах, то оппозиция видит Россию, как одного из участников данного процесса.

«Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — подчеркнула Тихановская.

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26 августа Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не планирует закрывать государственную границу с Россией. Она добавила, что если она станет президентом, то не будет заниматься пересмотром интеграционных договоренностей с Россией.

9 августа в республике прошли выборы президента, в которых, согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. После этого люди, несогласные с итогами голосования, вышли на улицы, а некоторые предприятия, в том числе и крупнейшие производства страны, начали забастовку. Лукашенко, в свою очередь, поручил закрыть бастующие заводы.

Тихановская после выборов покинула Белоруссию и перебралась в Литву. Вместе с тем она заявила, что готова стать национальным лидером для своей страны.

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