Тихановская допустила посредничество РФ в преодолении кризиса в Белоруссии

По ее словам, если Белоруссии понадобится международное посредничество в переговорах, то оппозиция видит Россию, как одного из участников данного процесса.
«Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — подчеркнула Тихановская.
26 августа Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не планирует закрывать государственную границу с Россией. Она добавила, что если она станет президентом, то не будет заниматься пересмотром интеграционных договоренностей с Россией.
9 августа в республике прошли выборы президента, в которых, согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. После этого люди, несогласные с итогами голосования, вышли на улицы, а некоторые предприятия, в том числе и крупнейшие производства страны, начали забастовку. Лукашенко, в свою очередь, поручил закрыть бастующие заводы.
Тихановская после выборов покинула Белоруссию и перебралась в Литву. Вместе с тем она заявила, что готова стать национальным лидером для своей страны.