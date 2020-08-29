05:34 (мск), источник: Газета.Ру
Трамп назвал причину покупки нефти у России
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты вынуждены закупать нефть у России
В американском регионе Новая Англия фиксируются самые высокие в стране цены на энергию
В таких условиях регион вынужден закупать энергию в России, отметил глава государства.
У вас много кораблей из России, потому что губернатор Куомо из
Нью-Йоркане разрешает [проложить] трубопровод.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший