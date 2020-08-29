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05:34 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп назвал причину покупки нефти у России

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты вынуждены закупать нефть у России из-за демократов. Об этом он заявил в ходе выступления перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир, видеозапись опубликована на странице Трампа в Twitter.

В американском регионе Новая Англия фиксируются самые высокие в стране цены на энергию из-за губернатора Нью-Йорка, демократа Эндрю Куомо, поделился Трамп. По его словам, Куомо не разрешает проложить через штат трубопровод для поставки американских нефти и газа.

В таких условиях регион вынужден закупать энергию в России, отметил глава государства.

У вас много кораблей из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не разрешает [проложить] трубопровод.
Дональд Трамп

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

Следите за развитием темы Выборы президента США
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