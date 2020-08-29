Обвиненного в краже американских технологий ученого обвинили еще раз

В документе говорится, что в конце июля 29-летний Гуань Лэй из Университета штата Калифорния был замечен, когда выбрасывал в мусорный контейнер поврежденный им жесткий диск. В связи с этим его обвинили еще раз — в уничтожении улик и создании помех в расследовании.
Ранее ФБР США начало в отношении исследования разбирательство. Его заподозрили в передаче китайскому научному центру американских технологий. Как считают в Штатах, этот центр пытается создать суперкомпьютер для нужд военнослужащих.
В прокуратуре утверждают, что Гуань Лэй также скрыл от следователей наличие неких устройств для хранения данных. Он якобы выступал с заведомо ложными заявлениями о том, что не поддерживал контактов с генконсульством Китая. Ученому грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.
В Китае называли обвинения безосновательными и призывали «американское правительство и граждан прекратить практиковаться в грязных и оскорбительных слухах». Там заметили, что Пекин не нуждается в краже технологий — и, напротив, нередко становится жертвой хакеров иностранных государств, которые пытаются украсть китайские разработки.
Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными — страны ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий в связи с эпидемией коронавируса и статусом Гонконга. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности». Китай же называет происходящее внутренним делом.