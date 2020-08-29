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10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В России вновь выделят деньги на доплаты за борьбу с коронавирусом

Правительство России утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 29 августа.

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Инфицировано24 749 759+271 113
15.08
236968
16.08
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17.08
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18.08
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15.0828.08
Скончалось837 353+5 209
15.08
5185
16.08
6154
17.08
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Выздоровело16 201 260+191 401
15.08
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16.08
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20.08
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21.08
204487
22.08
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23.08
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15.0828.08
Источник: Агентство «Москва»

Речь идет о возмещении из федерального бюджета расходов на стимулирующие выплаты. Кроме того, правительство утвердило выделение субсидий бюджетам регионов на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

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27 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что планируется выделить почти 22 миллиарда рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с распространением вируса. На поддержку соцработников будет дополнительно направлено более 1,8 миллиарда рублей, уточнил он.

17 августа Мишустин заявил о намерении предложить президенту продлить стимулирующие выплаты медикам, которые были продлены до конца августа.

Как ранее уточняли в Минздраве, работающие с инфицированными в стационарах врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.

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