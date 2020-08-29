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16:56 (мск), источник: ТАСС

В центре Минска несколько тысяч женщин проводят акцию протеста

Собравшиеся несут в руках цветы и бело-красно-белые флаги.

Источник: AFP 2020

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч женщин около 16:00 начали протестную акцию «Женский марш» в центре белорусской столицы на площади Победы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся несут в руках цветы и бело-красно-белые флаги, а также скандируют «Позор», «Не забудем, не простим», «Жыве Беларусь».

Участницы акции планировали проследовать маршем по проспекту Независимости, но путь им преградили микроавтобусы.

Милиция призывала освободить проезжую часть проспекта, однако какое-то время женщины продолжали по ней двигаться. Правоохранители через мегафон призывали собравшихся не нарушать общественный порядок и прекратить несанкционированную акцию. На пути следования манифестантов вдоль тротуаров находятся автозаки и легковые милицейские автомобили.

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