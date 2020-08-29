16:56 (мск), источник: ТАСС
В центре Минска несколько тысяч женщин проводят акцию протеста
Собравшиеся несут в руках цветы и
МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч женщин около 16:00 начали протестную акцию «Женский марш» в центре белорусской столицы на площади Победы, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Собравшиеся несут в руках цветы и
Участницы акции планировали проследовать маршем по проспекту Независимости, но путь им преградили микроавтобусы.
Милиция призывала освободить проезжую часть проспекта, однако