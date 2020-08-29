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18:55 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона вновь заявил о важности модернизации ядерных сил США из-за действий КНР

Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений и настроены на его сохранение.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны модернизировать свои ядерные силы на фоне того, что Китай стремится «по меньшей мере удвоить» свой ядерный арсенал. С таким утверждением выступил в субботу министр обороны США Марк Эспер.

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«По мере того, как коммунистический Китай движется к тому, чтобы по меньшей мере удвоить свой ядерный арсенал, модернизация наших ядерных сил и поддержание боеготовности чрезвычайно необходимы для [сохранения] Индо-Тихоокеанского региона свободным и открытым», — написал Эспер у себя в Twitter.

Ранее в субботу Эспер встретился на Гуаме со своим японским коллегой Таро Коно. Как отмечает пресс-служба Пентагона, в ходе встречи министры, помимо прочего, обсудили вопросы, связанные с Китаем. «Сегодня я с нетерпением жду возможности обсудить с вами злонамеренное поведение Китая в регионе <…>, в том числе запугивание и принуждение, [применяемые им по отношению к] соседям, а также его продолжающуюся агрессию в Южно-Китайском море», — сказал на встрече Эспер, слова которого приводятся в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

В июле Эспер заявлял, что Соединенные Штаты имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений и настроены на его сохранение. При этом он говорил о важности проведения «модернизации и рекапитализации [арсенала] ядерного сдерживания». Эспер тогда заверил, что США намерены действовать в этом направлении исключительно по соображениям сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов.

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