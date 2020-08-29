21:18 (мск), источник: ТАСС
Оппозиция в Белоруссии заявила о намерении создать политическое движение
МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Оппозиция в Белоруссии заявила о намерении создать в стране свое политического движение.
«В наших планах есть создание движения», — сказала в субботу член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube, отвечая на вопрос о возможности формирования политической партии.
По ее словам, члены совета еще «к этому вопросу будут возвращаться». «Но очень важно понимать, что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии, — продолжала она. — Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас».
Колесникова заявила, что члены Координационного совета оппозиции Белоруссии работают бесплатно. «Никто из нас за все время не получал деньги за то, что мы делаем», — отметила она, уточнив, что члены совета работают как волонтеры.
Совет никогда не просил Запад о предоставлении финансирования, подчеркнула Колесникова. «Про 53 млн [евро], о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ, мы их не просили», — заверила она.
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине заявил, что Еврокомиссия готова предложить, чтобы часть денег из €53 млн, которые ЕС предполагает выделить Белоруссии, распределялась через Координационный совет. До этого институты ЕС воздерживались от любых форм официального или фактического признания этой структуры белорусской оппозиции.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что выделит €53 млн помощи народу Белоруссии в связи с событиями в стране: €1 млн пойдет на развитие гражданского общества и СМИ, €2 млн — на поддержку пострадавших в ходе протестов, 50 млн — на борьбу с пандемией коронавируса.
Вопрос о помощи Белоруссии по линии Союзного государства не стоит в повестке оппозиционного Координационного совета, заявила Колесникова.
«В общебелорусской повестке [Координационного совета] нет вопроса о помощи Союзного государства», — сказала она. «У нас есть три конкретных запроса: свобода всем политзаключенным, расследование всех фактов убийств и пыток, новые честные выборы», — заявила Колесникова.
Она отметила, что тема помощи в рамках Союзного государства Белоруссии и России даже не обсуждается во время различных встреч и акций оппозиции. В заключение она лишь добавила, что «любые союзы с государствами, в том числе Союзное государство, должны быть направлены на интересы Беларуси».
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