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06:17 (мск), источник: РИА Новости

Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки и ее искажении.

Источник: Reuters

В субботу стало известно о решении офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч. Это вызвало возмущение демократов в конгрессе, которые пригрозили, что заставят разведку США предоставлять необходимую информацию.

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«Директор (нацразведки США Джон) Рэтклифф предоставил информацию в комитет (палаты представителей по разведке) и информацию слили. Был ли это “скользкий Шифф” (глава комитета демократ Адам Шифф — ред.) или кто-то еще — они слили информацию и, самое плохое, что они слили неверную информацию», — заявил Трамп на совещании в Техасе.

«Он (Рэтклифф — ред.) от этого устал. Он хочет делать это (предоставлять информацию — ред.) в другом виде, потому что в комитете есть “стукачи”, которые явно делают плохие вещи, возможно, незаконно. Мы изучим это в отдельном порядке… Мы не позволим “стукачам” сливать информацию», — добавил президент.

Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.

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