Индия отказалась от учений в России

«По приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на “Кавказ-2020”», — говорится в сообщении Минобороны Индии в Twitter. Отмечается, что российская сторона оповещена об этом.
По данным агентства ANI, в Минобороны Индии прошло совещание, на котором обсуждалось, насколько правильно принимать участие в многосторонних учениях, если там также будут присутствовать китайские и пакистанские военнослужащие. У Индии обострились отношения с этими странами. На границах с Китаем происходили столкновения.
Индия занимает третье место по числу зараженных коронавирусом (3,5 млн). В стране от COVID-19 умерли около 63 тыс. человек.
Напомним, в России в рамках подготовки к учениям прошла внезапная проверка вооруженных сил. В ней приняли участие 150 тыс. человек, десятки тысяч боевых машин, сотни самолетов, вертолетов и беспилотников, более 100 кораблей.