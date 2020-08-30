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03:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Индия отказалась от учений в России

Минобороны Индии решило не принимать участие в учениях «Кавказ-2020», которое запланировано на сентябрь в России. Страна объяснила это ситуацией с коронавирусом. Однако источники агентства ANI утверждают, что это связано с участием в учениях Китая и Пакистана.

Источник: AP 2020

«По приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на “Кавказ-2020”», — говорится в сообщении Минобороны Индии в Twitter. Отмечается, что российская сторона оповещена об этом.

По данным агентства ANI, в Минобороны Индии прошло совещание, на котором обсуждалось, насколько правильно принимать участие в многосторонних учениях, если там также будут присутствовать китайские и пакистанские военнослужащие. У Индии обострились отношения с этими странами. На границах с Китаем происходили столкновения.

Индия занимает третье место по числу зараженных коронавирусом (3,5 млн). В стране от COVID-19 умерли около 63 тыс. человек.

Напомним, в России в рамках подготовки к учениям прошла внезапная проверка вооруженных сил. В ней приняли участие 150 тыс. человек, десятки тысяч боевых машин, сотни самолетов, вертолетов и беспилотников, более 100 кораблей.

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