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08:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос инвестиций Китая в украинские компании. Телефонный разговор состоялся еще 26 августа, но сообщение Госдепартамента было опубликовано в ночь на 30 августа по московскому времени.

Источник: Reuters

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей “Мотор Сич”», — говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

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Кроме того, господин Помпео и господин Зеленский обсудили Белоруссию, коронавирус, дипломатическое урегулирование, «связанное с российской агрессией на востоке Украины», а также «восстановление суверенитета и территориальной целостности в Крыму».

«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок. Он поставляет продукцию более чем в 100 государств.

В августе прокуратура Украины арестовала акции компании после того, как китайские инвесторы и группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского подали объявление в Антимонопольный комитет о покупке доли в компании.

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