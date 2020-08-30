Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей “Мотор Сич”», — говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Кроме того, господин Помпео и господин Зеленский обсудили Белоруссию, коронавирус, дипломатическое урегулирование, «связанное с российской агрессией на востоке Украины», а также «восстановление суверенитета и территориальной целостности в Крыму».
«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок. Он поставляет продукцию более чем в 100 государств.
В августе прокуратура Украины арестовала акции компании после того, как китайские инвесторы и группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского подали объявление в Антимонопольный комитет о покупке доли в компании.