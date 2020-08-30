Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 августаНачало войны между Россией и Швецией, открытие Земли Франца-Иосифа, изобретение электрического пылесоса и другие знаменательные события этого дня
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз выделит миллионы евро на развитие демократии в Армении

Европейская комиссия собралась выделить до двух миллионов евро на укрепление организаций гражданского общества в Армении. Об этом со ссылкой на описание гранта передает RT.

Источник: AFP 2020

«Чтобы они (организации — прим. “Ленты.ру”) были эффективными, жизнеспособными и независимыми субъектами, которые будут вносить свой вклад в развитие демократии, повышение осведомленности граждан и расширение их прав и возможностей», — говорится в описании гранта.

Кроме того, средства должны быть направлены на повышение управленческих навыков представителей организаций гражданского общества и наращивание их взаимодействия с академическими кругами, частным сектором и молодежью.

Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие и неправительственные организации, учрежденные на территории Армении и стран Евросоюза.

Ранее в августе стало известно о финансовой помощи, выделенной ЕС гражданскому обществу Белоруссии. Деньги — 53 миллиона евро — собирались направить через общественные структуры, а не через государственные. Они также пойдут на поддержку жертв жестокости силовиков во время протестов и помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

 Путин поставил Медведеву новую задачу
Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным
Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
В России за сутки выявили 4 980 случаев коронавируса
СМИ: второй подозреваемый в убийстве в Берлине служил в ФСБ
Индия отказалась от участия в военных учениях в России
NASA заявило о потенциально опасном сближении астероида с Землей
В США задумались над выплатой репараций потомкам рабов
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
То, что увидите, уже потрясло весь мир
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Есть эскизный проект разработки
Авто
Hyundai Creta или Kia Seltos – стоит ли доплачивать за Kia? Мы взяли на сравнительный тест бестселлер российского рынка и амбициозного новичка
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября Получение дополнительных компенсационных выплат проводится только в «заявительном» порядке
Леди
Почему 40-летние женщины не тратят время и деньги на себя любимых «Время на себя» — психологический тренд последнего десятилетия.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь