Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко

«Путин позвонил Лукашенко», — сообщает агентство.
Подробности разговора не приводятся.
Накануне Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии.
За день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что, если ситуацию в стране упустить, она может превратиться в театр боевых действий. По его словам, той же позиции придерживается и «его хороший друг», российский лидер Владимир Путин.
Несколько дней назад Путин отметил, что России небезразлично, что происходит в Белоруссии, но Москва ведет себя гораздо сдержаннее США и Европы.
С 9 августа в Белоруссии не прекращаются протесты. В тот день состоялись выборы президента страны. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Граждане, несогласные с таким итогом, стали выходить на улицы. Они столкнулись с противодействием силовиков. Пострадавшие были с обеих сторон, погибло несколько гражданских. Позже митинги стали носить мирный характер.