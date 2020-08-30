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12:15 (мск), источник: Известия

Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в воскресенье, 30 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на БелТА.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Путин позвонил Лукашенко», — сообщает агентство.

Подробности разговора не приводятся.

Накануне Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии.

За день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что, если ситуацию в стране упустить, она может превратиться в театр боевых действий. По его словам, той же позиции придерживается и «его хороший друг», российский лидер Владимир Путин.

Несколько дней назад Путин отметил, что России небезразлично, что происходит в Белоруссии, но Москва ведет себя гораздо сдержаннее США и Европы.

С 9 августа в Белоруссии не прекращаются протесты. В тот день состоялись выборы президента страны. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Граждане, несогласные с таким итогом, стали выходить на улицы. Они столкнулись с противодействием силовиков. Пострадавшие были с обеих сторон, погибло несколько гражданских. Позже митинги стали носить мирный характер.

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