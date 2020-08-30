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13:54 (мск), источник: РИА Новости

Волин заявил, что чиновники должны быть готовы к критике

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что закон об оскорблении власти касается госсимволов и небольшого числа людей, чиновникам же нужно быть готовыми к критике со стороны налогоплательщиков.

Источник: РИА Новости

«Закон об оскорблении власти касается не чиновников, закон об оскорблении власти касается, прежде всего, государственных символов и очень ограниченного количества людей», — рассказал Волин на форуме «Территория смыслов».

У чиновников же, по словам Волина, «работа такая, чтобы быть готовыми в том числе и к оскорблениям».

«Когда человек туда пошел работать, он должен четко понимать, что всем он не угодит, что будут недовольные, и что у избирателя и у налогоплательщика есть право о нем отзываться. Поэтому если у вас тонкая нервная система и душевная организация, вы не идите в чиновники, вы идите куда-нибудь еще. А коль вы пошли в чиновники, так извольте быть готовыми к критике людей, на деньги которых вы содержитесь», — добавил замминистра.

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