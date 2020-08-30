Волин заявил, что чиновники должны быть готовы к критике

«Закон об оскорблении власти касается не чиновников, закон об оскорблении власти касается, прежде всего, государственных символов и очень ограниченного количества людей», — рассказал Волин на форуме «Территория смыслов».
У чиновников же, по словам Волина, «работа такая, чтобы быть готовыми в том числе и к оскорблениям».
«Когда человек туда пошел работать, он должен четко понимать, что всем он не угодит, что будут недовольные, и что у избирателя и у налогоплательщика есть право о нем отзываться. Поэтому если у вас тонкая нервная система и душевная организация, вы не идите в чиновники, вы идите куда-нибудь еще. А коль вы пошли в чиновники, так извольте быть готовыми к критике людей, на деньги которых вы содержитесь», — добавил замминистра.