13:58 (мск), источник: РИА Новости
В центре Минска собираются сторонники оппозиции
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Большие группы сторонников оппозиции по 100−300 человек движутся в центр Минска с разных направлений, передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, такие группы замечены на проспекте Победителей на севере Минска, на проспекте Независимости на востоке, в районе метро «Пушкинская» на
Вход на площадь Независимости, где они планировали собраться на несанкционированную акцию в 14 часов, полностью перекрыт, рядом стоит большое количество спецтехники — автозаки, автобусы. Также обнесен милицейскими заграждениями монумент на площади Победы. В переулке около площади стоят машины внутренних войск.
Движение автомобилей в центре пока осуществляется беспрепятственно.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.