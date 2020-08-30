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13:58 (мск), источник: РИА Новости

В центре Минска собираются сторонники оппозиции

МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Большие группы сторонников оппозиции по 100−300 человек движутся в центр Минска с разных направлений, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: AFP 2020

В частности, такие группы замечены на проспекте Победителей на севере Минска, на проспекте Независимости на востоке, в районе метро «Пушкинская» на северо-западе от центра. Протестующих легко узнать по красно-белой одежде и было-красно-белым флагам.

Вход на площадь Независимости, где они планировали собраться на несанкционированную акцию в 14 часов, полностью перекрыт, рядом стоит большое количество спецтехники — автозаки, автобусы. Также обнесен милицейскими заграждениями монумент на площади Победы. В переулке около площади стоят машины внутренних войск.

Движение автомобилей в центре пока осуществляется беспрепятственно.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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