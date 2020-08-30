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15:16 (мск), источник: Известия

Южная Осетия откроет границу с Россией с 15 сентября

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября. Об этом 30 августа сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова.

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Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме, при этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы», — цитирует Бибилова пресс-служба.

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Как следствие, он поручил министерству здравоохранения нарастить запасы медикаментов, расходных материалов и быть готовыми принимать пациентов.

Президент отметил, что за это время будут согласованы действия с российской стороной и созданы одинаковые условия при пересечении границы для всех граждан республики и россиян. По его словам, если согласование с Москвой пройдет быстрее, то открытие границы, соответственно, тоже произойдет раньше, передает «Интерфакс».

Ранее в этот же день новый случай заболевания COVID-19 впервые за полтора месяца выявлен в Южной Осетии у четырехлетнего ребенка. За все время в республике зафиксировали 90 инфицированных коронавирусом, 89 из них выздоровели.

В Южной Осетии запрет на пересечение границы с Россией действует с начала апреля, пишет «Газета.ру». Ограничения не касались грузоперевозок и граждан республики, которые хотели вернуться на родину через пункт пропуска «Нижний Зарамаг — Рук».

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