15:16 (мск), источник: Известия
Южная Осетия откроет границу с Россией с 15 сентября
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября. Об этом 30 августа сообщили ТАСС в
«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме, при этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы», — цитирует Бибилова
Как следствие, он поручил министерству здравоохранения нарастить запасы медикаментов, расходных материалов и быть готовыми принимать пациентов.
Президент отметил, что за это время будут согласованы действия с российской стороной и созданы одинаковые условия при пересечении границы для всех граждан республики и россиян. По его словам, если согласование с Москвой пройдет быстрее, то открытие границы, соответственно, тоже произойдет раньше, передает «Интерфакс».
Ранее в этот же день новый случай заболевания COVID-19 впервые за полтора месяца выявлен в Южной Осетии у четырехлетнего ребенка. За все время в республике зафиксировали 90 инфицированных коронавирусом, 89 из них выздоровели.
В Южной Осетии запрет на пересечение границы с Россией действует с начала апреля, пишет «Газета.ру». Ограничения не касались грузоперевозок и граждан республики, которые хотели вернуться на родину через пункт пропуска «Нижний Зарамаг — Рук».