Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 августаНачало войны между Россией и Швецией, открытие Земли Франца-Иосифа, изобретение электрического пылесоса и другие знаменательные события этого дня
Фоторепортажи
2710 дней, которые потрясли Минск
8Самый яркий звездопад года
17:17 (мск), источник: ТАСС

Трамп: федеральные власти начнут аресты протестующих в столице, если это не сделает мэрия

Ранее около 200 участников марша, выступающих за справедливое отношение к темнокожим, направились к Белому дому и запускали пиротехнические средства.

Источник: Reuters/Sipa USA

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Мэр американской столицы Мюриэл Боузер должна принимать меры для ареста участвующих в протестах «агитаторов и бандитов», иначе за нее это сделают федеральные власти. Об этом заявил в воскресенье в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Мэр Боузер должна арестовать этих агитаторов и бандитов! Приведите в порядок [столичный] округ Колумбия, или федеральное правительство сделает это за вас. Хватит!» — написал глава государства.

Читайте также
Вторая ночь беспорядков в Висконсине: улицы разбитых фонарей

К своему сообщению он прикрепил видеозапись с протестов, которые прошли в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

Протесты в столице

На северо-западе столицы вечером в субботу около 200 участников марша, выступающих за справедливое отношение к темнокожим, перевернули несколько автоматов по продаже газет и подожгли их. Демонстранты призывали посетителей местных ресторанов поддержать их, подняв кулак вверх.

После столкновений с полицейскими протестующие направились к Белому дому, переворачивая по дороге мусорные баки и поджигая их. В районе полуночи у официальной резиденции президента демонстранты запускали пиротехнические средства, вступали в конфронтацию с полицией. Полицейским пришлось применить светошумовые гранаты и химический аэрозоль для разгона толпы.

Противостояние продолжилось и после полуночи, демонстранты бросали в полицию бутылки с водой и камни. Над головами протестующих барражировал вертолет. В мэрии сообщили об арестах, однако не смогли уточнить их количество.

Июньские протесты

В июне в связи с протестами и беспорядками в Вашингтон были введены подразделения Национальной гвардии. При этом Национальная гвардия округа Колумбия подчиняется только главе государства, поскольку столичный округ не имеет статуса штата. Позже силовые подразделения были выведены из столицы.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Следите за развитием темы Протесты в США
 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
"Надя была очень красивая. А я — жуть какой страшный. Не понимаю, почему она решилась встречаться со мной"
Состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко
К резиденции Лукашенко выдвинулась тяжелая техника
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
Приставы открыли производство против Улюкаева из-за 1760 рублей
«Локомотив» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
Дуб, который старше Канады, врос в жилой дом в Торонто
В Австралии будут платить за жизнь на «райском» острове (фото)
Здоровье
Почему полезно ходить пешком? Рассказываем, сколько нужно ходить в день, чтобы чувствовать себя на все сто.
Hi-Tech
Упасть с 5000 метров и выжить 39 лет назад произошла Завитинская катастрофа
Авто
Hyundai Creta или Kia Seltos – стоит ли доплачивать за Kia? Мы взяли на сравнительный тест бестселлер российского рынка и амбициозного новичка
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Дети
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября Получение дополнительных компенсационных выплат проводится только в «заявительном» порядке
Леди
Почему 40-летние женщины не тратят время и деньги на себя любимых «Время на себя» — психологический тренд последнего десятилетия.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь