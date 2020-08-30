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18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко снова появился с автоматом в руках

Пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко — на вопрос РИА Новости о местонахождении президента — показала его фотографию.

Источник: РИА "Новости"

На снимке, опубликованном агентством, Лукашенко снова появился в бронежилете и с автоматом в руках у дворца Независимости.

В Минске сегодня, 30 августа, проходит акция протеста «Марш мира и независимости». Как сообщалось ранее, ее участники вплотную подошли к дворцу Независимости, в котором располагается резиденция президента Белоруссии. Здание окружено усиленными отрядами ОМОНа и подразделениями внутренних войск.

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Лукашенко уже появлялся перед протестующими с автоматом в руках. 23 августа было опубликовано видео, на котором президент Белоруссии в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию протеста.

Позже Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием угрозой ядерного удара со стороны НАТО. «И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — сказал он.

Протесты в Белоруссия продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.

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