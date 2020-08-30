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22:30 (мск), источник: Известия

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.

Источник: РИА "Новости"

В разговоре с журналистами издания «Страна» он рассказал о том, как разрушается в Донбассе инфраструктура и в связи с этим там назревает экологическая катастрофа. По его словам, шахты в регионе заброшены и более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены.

Он убежден, что если не проводить очистку, то отходы заполнят все местные реки и озера и попадут в Азовское и Черное моря. «Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария», — резюмировал Фокин.

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В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался реактор энергоблока № 4. Из-за этого в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ, напоминает «Газета.ру».

Вместе с тем еще в феврале прошлого года экс-президент Украины Петр Порошенко сообщал о об ухудшении экологической ситуации в Донбассе.

В том же месяце в Росрыболовстве обвинили Украину в нанесении серьезного вреда экологии Черного моря. В ведомстве отметили, что страна сбрасывает в акваторию пресную воду.

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