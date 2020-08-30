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19:19 (мск), источник: РИА Новости

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Оцепление у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко снято, протестующие также разошлись, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: AFP 2020

Сейчас у места, где ранее было оцепление, стоят несколько бойцов ОМОН. Оставшихся участников акции они просят «разойтись по домам».

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У стелы тоже никого из протестующих нет, хотя ливень уже закончился.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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