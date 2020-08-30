Президент Ливана на фоне кризиса призвал сделать государство светским

Это заявление он сделал по случаю сотой годовщины со дня образования государства Большой Ливан на фоне непрекращающихся кризисов в стране и трагедии, вызванной взрывом в порту Бейрута, который разрушил половину ливанской столицы и унес жизни 190 человек.
«Я призываю к объявлению Ливана светским государством, и я обязуюсь призвать к диалогу с участием духовных авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой для всех формулировке, которая найдет отражение в соответствующих поправках к конституции… Ливан нуждается в новом понимании в управлении его делами, которое бы основывалось на гражданстве и светскости государства», — сказал Аун, чью речь транслировали ливанские телеканалы.
Аун указал, что из-за разделения власти по конфессиональному признаку в настоящее время Ливан представляет собой несколько республик, а не одну.
Согласно конституции Ливана, все органы власти страны закреплены за определенными конфессиями, и только их представители имеют право возглавлять их. В частности, должность президента имеет право занимать только христианин-маронит.