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30 августа, источник: РИА Новости

Президент Ливана на фоне кризиса призвал сделать государство светским

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун призвал изменить политическую систему в стране и отказаться от оставшегося в наследство от гражданской войны конфессионального принципа формирования властей, превратив Ливан в светское государство.

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Это заявление он сделал по случаю сотой годовщины со дня образования государства Большой Ливан на фоне непрекращающихся кризисов в стране и трагедии, вызванной взрывом в порту Бейрута, который разрушил половину ливанской столицы и унес жизни 190 человек.

«Я призываю к объявлению Ливана светским государством, и я обязуюсь призвать к диалогу с участием духовных авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой для всех формулировке, которая найдет отражение в соответствующих поправках к конституции… Ливан нуждается в новом понимании в управлении его делами, которое бы основывалось на гражданстве и светскости государства», — сказал Аун, чью речь транслировали ливанские телеканалы.

Аун указал, что из-за разделения власти по конфессиональному признаку в настоящее время Ливан представляет собой несколько республик, а не одну.

Согласно конституции Ливана, все органы власти страны закреплены за определенными конфессиями, и только их представители имеют право возглавлять их. В частности, должность президента имеет право занимать только христианин-маронит.

Следите за развитием темы Взрыв в порту Бейрута
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