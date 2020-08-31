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01:53 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что лишь силой можно прекратить насилие в городах США

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Насилие в находящихся под управлением демократами городах США можно прекратить только при помощи силы. Такое мнение высказал в воскресенье в Twitter американский президент Дональд Трамп, говоря о прокатившихся по всей стране беспорядках, в том числе в Портленде (штат Орегон).

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«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы — это сила!» — написал глава государства.

Американский лидер в очередной раз подверг критике мэра Портленда Теда Уилера, назвав его «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города».

«Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, не смогут этого сделать!» — считает Трамп. Президент также настаивает на вводе в город Национальной гвардии. Местные власти отказываются от этого предложения.

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Ранее и.о. главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф заявил, что в Портленде царят «хаос и беззаконие». Он также подчеркнул, что МВБ готово использовать все ресурсы для нормализации обстановки в Портленде, где акции протеста и беспорядки продолжаются более 90 дней.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде. Полиция города информировала, что во время субботних протестов погиб один человек. По данным агентства The Associated Press, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») и сторонниками Трампа. Были задержаны 10 человек.

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