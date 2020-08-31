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01:15 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ЦИК России проведет в понедельник общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, сообщила пресс-служба ЦИК.

Источник: РИА "Новости"

Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 8.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.

В общественном тестировании системы дистанционного электронного голосования 31 августа примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 в Ярославской области, а также представители экспертного сообщества.

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Также в ЦИК представят организационно-технические аспекты дистанционного электронного голосования.

Ранее прошли два технологических тестирования системы с участием 30 тысяч человек, они полностью повторяли все этапы предстоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов. Сбоев не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво.

Подача заявлений на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы РФ для жителей Курской и Ярославской областей по одномандатным округам началась 29 июля и завершится 8 сентября. Подать заявление можно через портал госуслуг. По данным ЦИК, заявки на участие в нем уже подали почти 15,5 тысячи избирателей.

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