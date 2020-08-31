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02:32 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и призвал белорусский народ сохранить действующую власть.

Источник: РИА "Новости"

«Я поздравляю с днем рождения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Я отношусь к Александру Григорьевичу с огромным уважением! Под его руководством Беларусь стала одним из самых стабильно развивающихся государств в постсоветском пространстве», — написал Кадыров.

Он отметил, что в Чечне следят за успехами «успешной и мудрой политики, проводимой Александром Григорьевичем» и радуются им.

Также глава Чечни выразил благодарность Лукашенко за большой вклад в укрепление братских отношений между Россией и Белоруссией.

Также глава Чечни осудил действия противников действующей власти в Белоруссии.

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«К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. Чеченский народ как никто другой знает, какие страдания и разруху несет война. Мы пережили две такие трагедии, унесшие в конечном итоге сотни тысяч жизней, оставивших калеками столько же людей и превративших в руины города, райцентры, села. Поэтому, пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства», — добавил Кадыров.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии.

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