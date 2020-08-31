05:08 (мск), источник: Известия
Сухопутные войска получат новый комплекс ПВО «Птицелов»
Российские Сухопутные войска в ближайшие годы получат новый
Выйти на испытания ЗРК должен через два года. В войсках новинка, установленная на шасси БМП-3, сменит устаревшие комплексы советской эры и будет защищать технику и личный состав на поле боя и на марше от современных дронов и высокоточного оружия.
Согласно графику этапов испытаний (имеется в распоряжении «Известий»), завершить
Уже известно, что комплекс оснастят круглосуточной всепогодной
Сейчас на вооружении Сухопутных войск имеются разнообразные комплексы малой дальности, в том числе пушечные «Шилки»,
Десантный вариант «Птицелова» разрабатывается на шасси боевой машины десанта БМД-4М, что позволит сбрасывать его с парашютом.