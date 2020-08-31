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05:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Лидер оппозиции Черногории заявил о смене власти в стране

Лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» профессор Здравко Кривокапич объявил о победе оппозиции на выборах в парламент и «падении 30-летнего режима». Он отметил, что Демократическая партия социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича не смогла получить большинство в парламенте.

Источник: Reuters

«Вы увидите, что по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии и ее сателлитов только возрастет», — сказал Здравко Кривокапич (цитата по ТАСС).

Между тем, президент Мило Джуканович заявил, что не признает поражение правящей партии на парламентских выборах и призывает дождаться официальных данных.

«Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат», — приводит его слова ТАСС.

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По данным 98,8% обработанных экзитполов, коалиция ДПС получила 35,44%, блок «За будущее Черногории» набрал 32,82%. «Мир — наша нация» и «Черное на белое» получили 11,94% и 5,53% голосов.

От итогов выборов в парламент Черногории во многом зависит дальнейший путь развития страны — текущее членство республики в НАТО и перспективы вступления в Евросоюз.

Две крупные оппозиционны коалиции называют просербскими, выступают против членства Черногории в НАТО, скептически относятся к ЕС и не признают итогов референдума о независимости.

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