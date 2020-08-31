Лидер оппозиции Черногории заявил о смене власти в стране

«Вы увидите, что по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии и ее сателлитов только возрастет», — сказал Здравко Кривокапич (цитата по ТАСС).
Между тем, президент Мило Джуканович заявил, что не признает поражение правящей партии на парламентских выборах и призывает дождаться официальных данных.
«Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат», — приводит его слова ТАСС.
По данным 98,8% обработанных экзитполов, коалиция ДПС получила 35,44%, блок «За будущее Черногории» набрал 32,82%. «Мир — наша нация» и «Черное на белое» получили 11,94% и 5,53% голосов.
От итогов выборов в парламент Черногории во многом зависит дальнейший путь развития страны — текущее членство республики в НАТО и перспективы вступления в Евросоюз.
Две крупные оппозиционны коалиции называют просербскими, выступают против членства Черногории в НАТО, скептически относятся к ЕС и не признают итогов референдума о независимости.