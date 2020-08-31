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12:07 (мск), источник: РИА Новости

Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов

ТОКИО, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе о решении уйти в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Источник: РИА Новости

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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