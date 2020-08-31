15:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Черногорская оппозиция поделит власть на троих
Она побеждает на выборах с минимальным перевесом.
На прошедших в воскресенье в Черногории парламентских выборах победу с небольшим перевесом одержала оппозиция. По предварительным данным, соотношение сил в новом парламенте — 41−40 в ее пользу. Курс страны в отношении НАТО и ЕС будет во многом зависеть от того, каким окажется новое правительство. С подробностями из Подгорицы — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.
Расклад сил по итогам черногорских выборов прояснился только после полуночи. При достаточно высокой явке (около 75%) в республике, где избирателей чуть больше полумиллиона, борьба шла буквально за каждый голос. Подсчитать все голоса и объявить окончательные результаты ЦИК должен в ближайшие
«Оппозиция имеет большинство для формирования демократической власти», — объявил один из ее лидеров Алекса Бечич, пообещав сделать Черногорию «второй Швейцарией».
Он также выразил готовность правящей партии признать любой, даже не самый благоприятный для себя итог голосования.
Предварительные результаты показывают, что расчет оппозиции, которая шла на выборы тремя колоннами — коалициями вокруг «Демократического фронта», демократов и объединения URA, — оправдался. Первые две коалиции считаются просербскими, последняя позиционирует себя как проевропейская. Втроем им удалось получить голоса не только просербских избирателей, но и части критически настроенных к власти черногорцев.
В пользу оппозиции сыграло и то, что практически гарантированного места в парламенте лишилось хорватское меньшинство. Впервые за это место боролись две хорватские партии, и обе не дотянули до нужного результата. Именно этот «хорватский мандат» может оказаться решающим при формировании нового большинства в парламенте.
Внешнеполитический курс нового правительства будет во многом зависеть от того, каким оно окажется. Дело в том, что «Демфронт» и демократы, получающие 27 и десять мест соответственно, до сих пор высказывались против членства Черногории в НАТО, скептически относились к ЕС и не признавали итогов референдума о независимости 2006 года. URA же выступает за продолжение пути Черногории в Европу. Обладая четырьмя мандатами и, по сути, «золотой акцией» в стане оппозиции, она настаивает на формировании непартийного правительства экспертов. Это еще раз подтвердил минувшей ночью и лидер URA Дритан Абазович.
«Если URA удастся создать правительство экспертов, существенных перемен во внешней политике Черногории вряд ли следует ожидать. В случае же формирования правительства по воле “Демфронта”, перемены могут быть радикальными», — считает черногорский политолог Любомир Филипович.
Заявления лидера коалиции вокруг Демфронта Здравко Кривокапича в ночь на понедельник были куда более примирительными, нежели в ходе кампании.
Своего рода ответом на это предложение стало заявление лидера Партии бошняков (опирается на местных славян-мусульман) Рафета Хусовича: «Ожидаем, что и впредь будет продолжен европейский путь Черногории как гражданского и многонационального общества и члена НАТО, и на этом будет строиться ее государственная политика».