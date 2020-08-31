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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Черногорская оппозиция поделит власть на троих

Она побеждает на выборах с минимальным перевесом.

Источник: Reuters

На прошедших в воскресенье в Черногории парламентских выборах победу с небольшим перевесом одержала оппозиция. По предварительным данным, соотношение сил в новом парламенте — 41−40 в ее пользу. Курс страны в отношении НАТО и ЕС будет во многом зависеть от того, каким окажется новое правительство. С подробностями из Подгорицы — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Расклад сил по итогам черногорских выборов прояснился только после полуночи. При достаточно высокой явке (около 75%) в республике, где избирателей чуть больше полумиллиона, борьба шла буквально за каждый голос. Подсчитать все голоса и объявить окончательные результаты ЦИК должен в ближайшие один-два дня. По предварительным же данным, победу с незначительным перевесом одерживает оппозиция. В 81-местном парламенте у нее, по всей видимости, будет 41 место.

«Оппозиция имеет большинство для формирования демократической власти», — объявил один из ее лидеров Алекса Бечич, пообещав сделать Черногорию «второй Швейцарией».

Президент страны и лидер правящей Демпартии социалистов (с 30 мандатами она останется крупнейшей в парламенте) Мило Джуканович, хотя и предложил дождаться окончательных итогов, поздравил всех участников выборов с достигнутыми результатами.

Он также выразил готовность правящей партии признать любой, даже не самый благоприятный для себя итог голосования.

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Предварительные результаты показывают, что расчет оппозиции, которая шла на выборы тремя колоннами — коалициями вокруг «Демократического фронта», демократов и объединения URA, — оправдался. Первые две коалиции считаются просербскими, последняя позиционирует себя как проевропейская. Втроем им удалось получить голоса не только просербских избирателей, но и части критически настроенных к власти черногорцев.

В пользу оппозиции сыграло и то, что практически гарантированного места в парламенте лишилось хорватское меньшинство. Впервые за это место боролись две хорватские партии, и обе не дотянули до нужного результата. Именно этот «хорватский мандат» может оказаться решающим при формировании нового большинства в парламенте.

Внешнеполитический курс нового правительства будет во многом зависеть от того, каким оно окажется. Дело в том, что «Демфронт» и демократы, получающие 27 и десять мест соответственно, до сих пор высказывались против членства Черногории в НАТО, скептически относились к ЕС и не признавали итогов референдума о независимости 2006 года. URA же выступает за продолжение пути Черногории в Европу. Обладая четырьмя мандатами и, по сути, «золотой акцией» в стане оппозиции, она настаивает на формировании непартийного правительства экспертов. Это еще раз подтвердил минувшей ночью и лидер URA Дритан Абазович.

«Если URA удастся создать правительство экспертов, существенных перемен во внешней политике Черногории вряд ли следует ожидать. В случае же формирования правительства по воле “Демфронта”, перемены могут быть радикальными», — считает черногорский политолог Любомир Филипович.

Заявления лидера коалиции вокруг Демфронта Здравко Кривокапича в ночь на понедельник были куда более примирительными, нежели в ходе кампании.

«Протягиваем руку примирения всем. Без этого не может быть качественной Черногории, — заявил Кривокапич.— Предлагаем всем национальным партиям примкнуть к победителю».

Своего рода ответом на это предложение стало заявление лидера Партии бошняков (опирается на местных славян-мусульман) Рафета Хусовича: «Ожидаем, что и впредь будет продолжен европейский путь Черногории как гражданского и многонационального общества и члена НАТО, и на этом будет строиться ее государственная политика».

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