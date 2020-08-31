12:43 (мск), источник: РБК
Путин и Абэ заявили о намерении обсудить заключение мирного договора
Японский премьер ранее выражал сожаление по поводу того, что не успел договориться с Москвой за время своей работы.
Президент России Владимир Путин и
В свою очередь,
В Кремле также указали, что разговор был связан в том числе с решением Абэ уйти в отставку.
Глава японского правительства объявил о решении покинуть свой пост 28 августа. Он это объяснил ухудшением состояния здоровья. У политика хроническое заболевание — язвенный колит.
В день отставки Абэ заявил, что сожалеет о том, что за время работы своего правительства не успел заключить мирный договор с Россией. «Я ухожу, не достигнув этих целей», — сказал он.
Москва и Токио ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны с середины XX века. Камнем преткновения
В 2018 году Путин и Абэ договорились активизировать переговоры на основе