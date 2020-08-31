Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 31 августаНачало "стахановского движения", крушение круизного лайнера "Адмирал Нахимов", гибель принцессы Дианы и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
20Как тушат лесные пожары в России
12:43 (мск), источник: РБК

Путин и Абэ заявили о намерении обсудить заключение мирного договора

Японский премьер ранее выражал сожаление по поводу того, что не успел договориться с Москвой за время своей работы.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора подтвердили намерение провести переговоры касательно заключения мирного договора между двумя странами, сообщает агентство Kyodo.

В свою очередь, пресс-служба Кремля в сообщении о телефонной беседе политиков указала, что Абэ и Путин «подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона».

В Кремле также указали, что разговор был связан в том числе с решением Абэ уйти в отставку.

Глава японского правительства объявил о решении покинуть свой пост 28 августа. Он это объяснил ухудшением состояния здоровья. У политика хроническое заболевание — язвенный колит.

В день отставки Абэ заявил, что сожалеет о том, что за время работы своего правительства не успел заключить мирный договор с Россией. «Я ухожу, не достигнув этих целей», — сказал он.

Москва и Токио ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны с середины XX века. Камнем преткновения по-прежнему остается вопрос о принадлежности Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В 1945 году они были включены в состав Советского Союза, с тех пор японская сторона оспаривает принадлежность этих островов.

В 2018 году Путин и Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года. В ней говорилось о возможной передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лукашенко объявил об «окончании вакханалии» в Белоруссии
Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада
Количество новых случаев COVID в России растет пятый день подряд
По делу Фургала арестовали $400 тысяч его родственницы
Прожившей пять лет в больнице девочке нашли новую семью
Лидер оппозиции Черногории заявил о смене власти в стране
Прогноз суровой зимы в России опровергли
РФПИ готов предложить США экспертизу препаратов от COVID-19
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Hi-Tech
Раскрыты новые секреты iPhone 12 Apple переплюнет iPhone 11 без увеличения числа мегапикселей
Кино
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон Сестра-близнец Линды Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор, Лесли скончалась в США на 64-м году жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Беременная Подольская похвасталась семейным фото на море Звезда отдыхает в Крыму
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь