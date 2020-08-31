14:39 (мск), источник: РИА Новости
Россия высылает трех словацких дипломатов
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, сообщили в МИД.
Москва сочла поступок словацкой стороны «безосновательным» и заявила решительный протест.
«Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД России подчеркнули, что руководствовались принципом взаимности.
Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о высылке троих российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Кроме того, словацкая сторона усмотрела «злоупотребление в выдаче виз» в генконсульстве Словакии в
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что «дело не в самой Словакии». На