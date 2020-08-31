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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Россия высылает трех словацких дипломатов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, сообщили в МИД.

Источник: РИА "Новости"

Москва сочла поступок словацкой стороны «безосновательным» и заявила решительный протест.

«Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России подчеркнули, что руководствовались принципом взаимности.

Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о высылке троих российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Кроме того, словацкая сторона усмотрела «злоупотребление в выдаче виз» в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юрай Томага, речь в таком случае идет о преступлении на территории иного государства — члена НАТО и ЕС. Какое именно это преступление, он не уточнил.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что «дело не в самой Словакии». На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ российский министр заметил, что позитивную оценку решению словацких властей дали только в Госдепартаменте США.

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