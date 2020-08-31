Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 31 августаНачало "стахановского движения", крушение круизного лайнера "Адмирал Нахимов", гибель принцессы Дианы и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
14:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко счел политическую систему Белоруссии «несколько авторитарной»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с председателем Верховного суда Валентином Сукало счел политическую систему страны «несколько авторитарной». Его слова приводит БЕЛТА.

Источник: AP 2020

Однако, по словам Лукашенко, именно из-за этого в республике сложилась ситуация, когда президент охраняет независимость других ветвей власти.

«Это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что термин «диктатура» стал международным брендом страны. «За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд» — заявила Эйсмонт.

Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию с 1994 года. Его нынешний президентский срок является уже седьмым.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Путин поставил Медведеву новую задачу
Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным
Абэ и Путин подтвердили курс на заключение мирного договора
Количество новых случаев COVID в России растет пятый день подряд
Врач рассказал, как в России будут прививать от COVID-19
Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о карантине
Как я провел лето: истории Пьехи, Файзиева и многих других
По делу Фургала арестовали $400 тысяч его родственницы
Прожившей пять лет в больнице девочке нашли новую семью
Здоровье
Чедвик Боузман и еще 11 звезд, скрывавших смертельные болезни Кто из знаменитостей оставлял свои заболевания в тайне.
Hi-Tech
Раскрыты новые секреты iPhone 12 Apple переплюнет iPhone 11 без увеличения числа мегапикселей
Горячие темы на Авто
Хожу в больцу и возник вопрос... 150
Прекрасное не так уж и далёко--- 123
Вопросы дня -(наступившего ) 117
Как думаете африканский демон-гомосек правда существует? 76
Кино
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон Сестра-близнец Линды Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор, Лесли скончалась в США на 64-м году жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Беременная Подольская похвасталась семейным фото на море Звезда отдыхает в Крыму
Леди
Появились новые кадры со свадьбы сына Валерии 21-летний Арсений Шульгин женился.
Новости партнеров
Потушат все. Можете не сомневаться. Россия подготовилась
Американские власти отобрали у Huawei астрономическую сумму
Не перевелись в России те, кто снимает кино про добро
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь